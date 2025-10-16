Wiener Polizei fasst Serieneinbrecher (49)

Der Mann, der bereits mehrfach einschlägig vorbestraft ist, soll gezielt ältere Menschen angesprochen haben – etwa vor Geschäften oder beim Verlassen ihrer Wohnhäuser. Dabei soll er ihnen unbemerkt die Schlüssel gestohlen und später in deren Wohnungen eingebrochen sein. Gestohlen wurden Bargeld, Schmuck und sogar Goldmünzen.