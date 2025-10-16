So tickt Wiens neuer Kirchenchef

Er entschied sich schon früh für geistliches Leben

Grünwidl wurde am 31. Jänner 1963 in Hollabrunn geboren. Er entschied sich früh für die Kirche. Nach der Matura am Erzbischöflichen Gymnasium in Hollabrunn trat er 1981 ins Wiener Priesterseminar ein und studierte Theologie an der Uni Wien. Gleichzeitig belegte er das Konzertfach Orgel an der Musikuniversität. Dabei entschied er: „Musik bleibt mein Hobby, Priester mein Beruf.“ 1987 empfing er die Weihe zum Diakon, 1988 folgte die Priesterweihe durch Kardinal Franz König.