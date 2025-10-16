Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Edelweiß Reloaded“

Post mit weltweit erster Briefmarke aus 3D-Drucker

Web
16.10.2025 14:34
Die spezielle Briefmarke ist ab Samstag in limitierter Stückzahl erhältlich.
Die spezielle Briefmarke ist ab Samstag in limitierter Stückzahl erhältlich.(Bild: Österreichische Post AG)

Die Österreichische Post bringt die weltweit erste Briefmarke aus einem 3D-Drucker auf den Markt. Beim Motiv entschied man sich für einen „Klassiker“: das Edelweiß.

0 Kommentare

Schon im Jahr 2005 hatte die Post das Edelweiß als Motiv für die erste österreichische Briefmarke aus Stoff sticken lassen. Jetzt kehrt die für Österreich ikonische Pflanze als „Edelweiß reloaded“ auf einer Marke aus dem 3D-Drucker zurück, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Sie ist ab Samstag in Postfilialen und auf onlineshop.post.at erhältlich.

Die 3D-gedruckte Briefmarke „Edelweiß reloaded“ besteht aus kleinen, feinen Härchchen aus ...
Die 3D-gedruckte Briefmarke „Edelweiß reloaded“ besteht aus kleinen, feinen Härchchen aus gehärtetem Photopolymer.(Bild: Österreichische Post AG)

Tröpfchen für Tröpfchen
Die Marke wurde in einem speziellen 3D-Drucker produziert: Winzige Tröpfchen aus flüssigem Photopolymer wurden durch feine Düsen auf Briefmarkenbögen aufgebracht und von UV-Licht ausgehärtet, bevor die nächsten Tröpfchen aufgetragen wurden. Durch dieses Verfahren entstand Schicht für Schicht das Motiv der Edelweißblüte mit gedruckten Härchen in unterschiedlichen Farbverläufen und Höhen.

Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins, und Post-Generaldirektor Walter ...
Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins, und Post-Generaldirektor Walter Oblin bei der Präsentation der Briefmarke.(Bild: Österreichische Post AG)

Die gedruckte Blüte ist weich und biegsam und ähnelt in ihrer samtigen Oberfläche der eines echten Edelweißes, erläuterte die Post. Auch die grüne Beschriftung ist plastisch mit dem 3D-Drucker aufgebracht.

Das „Edelweiß reloaded“ hat einen Nennwert von 6,50 Euro (Tarif: Economy-Brief International L für ganz Europa) und erscheint in einer limitierten Auflage von 90.000 Stück. Sowohl die gestickte Briefmarke aus dem Jahr 2005 als auch das neue Edelweiß wurden vom Vorarlberger Unternehmen Hämmerle & Vogel hergestellt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die EU-Mango kommt mit der Post aus Spanien.
Krone Plus Logo
Die EU-Mango im Test
Obst im Internet bestellen: Kann das gut gehen?
Krone Plus Logo
So schützt man sich
Neuer Android-Schadcode stiehlt Ihre Login-Codes
Das Honor Robot Phone verspricht eine ausklappbare Gimbal-Kamera, die ihren Nutzer stets im ...
Spannendes Konzept
Honor enthüllt „Robot Phone“ mit KI-Gimbal-Kamera
Die Linux-Desktopumgebung Gnome: Wer einen eigentlich ausreichend schnellen PC hat, der Windows ...
Krone Plus Logo
Handy, Linux oder Mac:
Was man nutzen kann, wenn Windows keine Option ist
Erstmals läuft auf Österreichs Computern häufiger Windows 11 als der Vorgänger – doch nicht jede ...
Krone Plus Logo
Trick bei Installation
Windows 11 ohne Microsoft-Konto nutzen: So geht es
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.256 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
231.640 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.188 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Web
Krone Plus Logo
Die EU-Mango im Test
Obst im Internet bestellen: Kann das gut gehen?
„Edelweiß Reloaded“
Post mit weltweit erster Briefmarke aus 3D-Drucker
Viel Geld verbrannt
Lilium-Patente an US-Konkurrenten Archer verkauft
Satelliten-Allianz
Europäischer Konkurrent für Musk immer konkreter
Krone Plus Logo
So schützt man sich
Neuer Android-Schadcode stiehlt Ihre Login-Codes

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf