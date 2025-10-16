Post mit weltweit erster Briefmarke aus 3D-Drucker

Schon im Jahr 2005 hatte die Post das Edelweiß als Motiv für die erste österreichische Briefmarke aus Stoff sticken lassen. Jetzt kehrt die für Österreich ikonische Pflanze als „Edelweiß reloaded“ auf einer Marke aus dem 3D-Drucker zurück, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Sie ist ab Samstag in Postfilialen und auf onlineshop.post.at erhältlich.