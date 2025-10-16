Wiens Tennis-Spektakel mit einem Aha-Erlebnis

Jahrelange Arbeit und Visionen wurden mit einer Erfolgstory belohnt. Der Tennis-Klassiker in Wien zählt mittlerweile zu den beliebtesten Stationen im Zirkus, Spieler überschütten das Top-Event mit Komplimenten, Fans sichern sich schon Monate davor Tickets. Weil die Nachfrage so groß ist. Das war nicht immer so. Anfang und Mitte der 2000er-Jahre gingen die Turnier-Macher mit Freikarten locker um. „Willst noch ein paar Leute von deinem Tennisklub einladen“, fragte Peter Feigl seine Freunde in der Stadthalle, „da hast ein paar Tickets für die nächsten Tage.“