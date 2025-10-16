Wiens Tennis-Spektakel mit einem Aha-Erlebnis

Jedes Jahr neue Zuschauer-Rekorde, begeisterte Spieler und Fans. Das Tennis-Turnier in der Wiener Stadthalle zählt zu den größten Klassikern auf der Tour – der Aufschwung begann vor einem Jahrzehnt.
Jahrelange Arbeit und Visionen wurden mit einer Erfolgstory belohnt. Der Tennis-Klassiker in Wien zählt mittlerweile zu den beliebtesten Stationen im Zirkus, Spieler überschütten das Top-Event mit Komplimenten, Fans sichern sich schon Monate davor Tickets. Weil die Nachfrage so groß ist. Das war nicht immer so. Anfang und Mitte der 2000er-Jahre gingen die Turnier-Macher mit Freikarten locker um. „Willst noch ein paar Leute von deinem Tennisklub einladen“, fragte Peter Feigl seine Freunde in der Stadthalle, „da hast ein paar Tickets für die nächsten Tage.“
Der dritte Rang in der Stadthalle blieb oft geschlossen, obwohl Granden wie Roger Federer, Novak Djokovic oder Andy Roddick aufschlugen. Längst ist die Zeit der Gratisblitzer vorbei, seit einem Jahrzehnt bejubelt das Turnier jährlich neue Zuschauerrekorde. Keine Diskussion. Dominic Thiem löste mit seinem mitreißenden Tennis eine Welle der Euphorie aus, brachte die Stadthalle rund um seine größten Erfolge zum Beben.
Doch es spielen auch andere Faktoren eine Rolle: Das extrem dichte Feld an Weltklassespielern garantiert ein Topniveau, die Tenniswelt setzt ihre Stars besser in Szene, legte das in die Jahre gekommene Image ab. Dazu kommt eine perfekte Inszenierung des Veranstalters. Lichtshows, DJs, Kulinarik, Publikumsspiele und attraktive Side-Events runden das Tennis-Erlebnis ab. Man taucht förmlich in eine andere Welt ein, die man der veralteten Stadthalle eigentlich gar nicht mehr zutrauen würde ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.