Neue Waffe gegen Schnarchen: Spritze statt Maske

Aussetzer um mehr als die Hälfte reduziert

Bei der Abnehmspritze spielt das Gewicht eine zentrale Rolle. „Die klinische Logik ist simpel: Weniger Gewicht bedeutet weniger Fettgewebe im Bereich der oberen Atemwege – und damit weniger Obstruktion“, so Antoniewicz. Studien mit Tirzepatid zeigen, dass Patientinnen und Patienten mit schwerer Schlafapnoe bis zu 20 Prozent ihres Körpergewichts verloren und ihre nächtlichen Atemaussetzer um bis zu 63 Prozent reduziert werden konnten.