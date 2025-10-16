Vorteilswelt
Exklusive Spitzenweine zum Vorteilspreis genießen

Österreich
16.10.2025 14:03
Bezahlte Anzeige
(Bild: Vicampo)

Spanien steht für Lebensfreude – und für Weine, die Herz und Gaumen gleichermaßen erobern. Zusammen mit Vicampo lädt die „Krone“ ihre treuen Leserinnen und Leser zu einer Reise durch Spaniens Weinkultur ein. Drei preisgekrönte Rotwein-Klassiker aus renommierten spanischen Weingütern warten im exklusiven Vorteilspaket auf Sie.

Das 6er-Set „Spanische Rotweinlieblinge“ enthält je zwei Flaschen von drei vielfach prämierten Spitzenweinen sowie zwei edle Gläser – perfekt für den Genuss zu Hause mit dem Partner, auf der Terrasse mit Freunden oder für alle jene, die noch zu Genießern werden wollen.

Drei verschiedene Rotweine im Paket – ein Genussversprechen:

Bodegas Alceño: 12 Meses TW Monastrell 2017 – Liebling der 1. Stunde

Dieser kraftvolle Monastrell zählt zu den beliebtesten Rotweinen Spaniens – und das aus gutem Grund: Dunkle Früchte, feine Kräuter und eine pfeffrige Würze treffen auf einen geschmeidigen Abgang mit harmonischem Tannin. Der Wein reifte zwölf Monate in 300-Liter-Eichenfässern – daher auch sein Name: 12 meses – und begeistert Weinfreunde mit seinem intensiven Charakter. 92 Punkte von James Suckling, 91 Punkte im Guía Peñín und Gold bei internationalen Wettbewerben bestätigen: Hier trifft Qualität auf Charakter. Er passt zum Grillabend genauso wie zum Sonntagsbraten – oder einfach solo, mit Freunden und jeder Menge Gesprächsstoff.

Viña San Felix: Tempranillo Crianza 2020 – Spaniens Rebsorte Nr. 1

Elegant, fruchtig und mit Gold prämiert: Diese Tempranillo Crianza vereint das Beste der iberischen Weintradition. Nach zwei Jahren Reife zeigt sie sich mit Aromen von dunklen Beeren, Kirsche und feinen Gewürzen. Ein Rotwein mit Tiefe, der zu Tapas genauso passt wie zum gemütlichen Abend zu zweit.

Bodegas Bocopa: Don Mantillón 2022 – Charakter und Fülle

Ein Wein mit Fülle, Charakter und internationalem Glanz. Diese Cuvée mit Monastrell als Leitrebsorte begeistert mit Noten von reifen Früchten, Kräutern und Gewürzen. Weich, rund und unglaublich trinkfreudig – ein Spanier, der mit Großem Gold bei der Frankfurt International Trophy ausgezeichnet wurde.

Exklusives Angebot für „Krone“-Leser

Wer sich den vollen Spanien-Genuss sichern möchte, sollte jetzt schnell sein und sich 6 Flaschen im Vorteilspaket sichern! Darin enthalten: 3×2 der oben vorgestellten Weine sowie 2 Gläser gratis! Holen Sie sich die drei spanischen Genuss-Helden zum unschlagbaren Aktionspreis von € 39,90 statt € 77,30 UVP nach Hause – versandkostenfrei und mit Geld-zurück-Garantie.

6 Flaschen im Vorteilspaket zum unschlagbaren Aktionspreis.
6 Flaschen im Vorteilspaket zum unschlagbaren Aktionspreis.(Bild: Vicampo)

Lassen Sie sich von der Sonne Spaniens verführen und genießen Sie drei Gold-prämierte Rotweine, die zeigen, warum Leidenschaft bereits im Glas beginnt.

