Exklusive Spitzenweine zum Vorteilspreis genießen

Dieser kraftvolle Monastrell zählt zu den beliebtesten Rotweinen Spaniens – und das aus gutem Grund: Dunkle Früchte, feine Kräuter und eine pfeffrige Würze treffen auf einen geschmeidigen Abgang mit harmonischem Tannin. Der Wein reifte zwölf Monate in 300-Liter-Eichenfässern – daher auch sein Name: 12 meses – und begeistert Weinfreunde mit seinem intensiven Charakter. 92 Punkte von James Suckling, 91 Punkte im Guía Peñín und Gold bei internationalen Wettbewerben bestätigen: Hier trifft Qualität auf Charakter. Er passt zum Grillabend genauso wie zum Sonntagsbraten – oder einfach solo, mit Freunden und jeder Menge Gesprächsstoff.