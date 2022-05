40 Jahre Justiz: Kein Stein blieb auf dem anderen

Einbruch in Bezirksgericht sogar von Richterin erlaubt

Undenkbar wäre es heute, dass ein Richter einen Einbrecher zu Hilfe holt. So vor Jahren im Strafbezirksgericht am Hernalser Gürtel in Wien, dem sogenannten Zweier-Landl, passiert. Der Anlass: Die Betreiberin des Cafés hatte den Schlüssel zum Lokal zu Hause vergessen. Worauf man kompetente Unterstützung aus der Haftanstalt holte. Unvergesslich der fragende Blick des Einbrechers zur Richterin: „Darf ich wirklich?“ Frau Rat nickte stumm, der Vormittag war ohne Kaffee nicht zu überstehen. Es dauerte kaum fünf Minuten, bis die Espressomaschine auf Hochtouren lief.