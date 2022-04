Ab 14.10 Uhr LIVE: MotoGP-Qualifying in Jerez

Als großer Favorit startet Fabio Quartararo ins Rennwochenende. Nach einem nicht gerade ideal verlaufenen Auftakt in die Saison scheint der Franzose nach seinem Sieg in Portugal endlich wieder Freude an seiner Yamaha gefunden zu haben. Im zweiten freien Training brachte kein anderer Pilot eine schnellere Rundenzeit auf den Asphalt - trotz Sturz des amtierenden Weltmeisters.