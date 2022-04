Quartararo: Crash im Training, Poker bei Vertrag

Großes Aufatmen gestern in Jerez! Als Fabio Quartararo beim MotoGP-Training in Spanien stürzte, hatte er alle Schutzengel mit an Bord. Das Hinterrad seiner Yamaha bekam er zwischen die Beine. Schmerzvoll, aber ohne Folgen. Quartararo holte sogar Trainingsbestzeit. Damit ist der Franzose am Wochenende weiter der größte Favorit auf den Sieg.