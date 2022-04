Loch im Budget ist deutlich kleiner geworden

In der Stadt Wolfsberg scheint nach den zwei Pandemie-Jahren endlich wieder der Alltag einzukehren: Diesen Eindruck vermittelte am Mittwoch die Sitzung des Gemeinderats, der das letzte Mal im KUSS tagte. Was die Mandatare freute: Das Budget-Minus wurde von acht auf 1,7 Millionen Euro reduziert.