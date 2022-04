Poggersdorf: „Alles Böse zum Geburtstag“

„Wir haben durchgehalten und eben ein zweites Mal fleißig geprobt, damit wir wieder spielen können“, sagt Alois Pribernig. Die Obmannschaft hat er vor kurzem an Herbert Feistritzer übergeben. Pribernig führt aber Regie und spielt in diesem Lustspiel einen 80-Jährigen, der eigentlich seinen Runden feiern sollte, aber nichts dergleichen tut: „Meine drei Söhne kommen auf Besuch, wissen aber nicht, ob ich dement bin oder sie nur an der Nase herumführe.“ Es stellt sich heraus, dass es ihnen nur ums Erbe geht. „Das Chaos nimmt schließlich seinen Lauf“, verrät Pothea-Mitglied Christine Gerold.