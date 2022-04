Spaniens König Felipe legt Privatvermögen offen

Spaniens König Felipe VI. hat erstmals sein Privatvermögen offen gelegt und mit 2.573.392,80 Euro angegeben. Das teilte das Königshaus am Montag auf seiner Website mit. Die Maßnahme sei Teil der Modernisierung der Krone, wie sie Felipe (54) bei seiner Inthronisierung 2014 angekündigt habe. Es gehe darum, den Respekt und das Vertrauen der Bürger in das Königshaus mit „Vorbildlichkeit, Transparenz, Rechtschaffenheit und Integrität zu verdienen“, stand in der Erklärung.