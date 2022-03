Spaniens Altkönig Juan Carlos darf Heimat besuchen

Das Königshaus veröffentlichte ein Schreiben des 84-Jährigen an seinen Sohn, in dem Juan Carlos betont, er wolle zunächst weiter in Abu Dhabi wohnen, seine Heimat aber „häufig“ besuchen, um Familienmitglieder und Freunde zu sehen. Juan Carlos äußert in dem Schreiben zwar Bedauern über einige „frühere Ereignisse“ in seinem „Privatleben“, reklamiert für sich aber auch „legitimen Stolz“ auf seinen Beitrag zum demokratischen Zusammenleben Spaniens.