In Arriach flüchteten Einbrecher mit fetter Beute

Im Zeitraum zwischen Sonntag 19 Uhr und Montag 18 Uhr wurde in eine Wohnung in Arriach eingebrochen. Die Täter konnten im Schlafzimmer versteckte Gold- und Silberbarren stehlen, die einen Wert von mehreren 10.000 Euro hatten. Wie die Einbrecher in die Wohnung gelangt waren oder ob sie wussten, wo sie suchen müssen, ist noch unklar. „Es konnten keine Einbruchsspuren entdeckt werden, daher kann es auch möglich sein, dass die Diebe aus dem Bekanntenkreis des Opfers stammen!“, heißt es seitens der Polizei auf Nachfrage der „Krone“.