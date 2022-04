Mann attackierte 19-Jährige mit einem Küchenmesser

Er kam mit einem Messer zurück

In Folge geriet er mit der 19-Jährigen abermals in einen Streit und drohte ihr mit dem Umbringen. Plötzlich stach er mit dem 20 cm langen Messer in Richtung der jungen Frau. Sie konnte der Attacke zwar ausweichen, erlitt aber dennoch eine Stichverletzung am Rücken. Die Murtalerin wurde ambulant behandelt und konnte das Spital wieder verlassen.