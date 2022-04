Entwarnung nach Großeinsatz: Kein Bewaffneter

Nach dem Polizei-Großeinsatz in Salzburg-Sam vergangene Woche am Gelände der Geschützten Werkstätten gibt es nun Entwarnung. Laut Polizei dürfte sich kein Bewaffneter auf dem Gelände des Betriebs aufgehalten haben. Mutmaßungen im Umfeld lenken den Verdacht in eine ganz bestimmte Richtung.