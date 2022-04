Goalie Schierl: „Es schaut nicht schlecht aus“

Lange lieferten sich Austria Lustenau und der FAC in der 2. Liga ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze. Runde 26 brachte am Wochenende eine kleine Vorentscheidung: Lustenau drehte einen 0:1-Rückstand in Kapfenberg zu einem 2:1-Auswärtssieg, feierte nach der Länderspielpause den fünften Sieg in Folge. Und der Erfolgslauf des FAC endete mit einem 0:1 in Steyr – die Wiener sind vier Runden vor Schluss nun vier Punkte zurück.