Neun Koppler trotzten den „Unbesiegbaren“ weiter

13 Mal traf Rekic für 1. Klasse Nord-Club Koppl in der Saison 2021/22, ehe er im Winter zu PSV Salzburg wechselte. Damit ist der 29-jährige Flügelflitzer trotz 1. Klasse Nord-Abstinenz noch immer Zweiter in der Torschützenliste. „Es hat nicht mehr so gepasst“, erklärte Koppl-Trainer Gruber. Dafür holten die Flachgauer zeitgleich Abdulahovic von St. Georgen, der ebenso am Flügel beheimatet ist. Nach einer Anpassungszeit avancierte der Bosnier zu einem wichtigen Bestandteil der Gruber-Crew. Auch in der Heimpartie gegen Scheffau stand der in einer Holzfirma arbeitende Abdulahovic im Mittelpunkt.