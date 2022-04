Endlich wieder Schulfußball: Polys suchen Meister

Zwei Jahre auf Finale gewartet

Die Schulteams werden am 4. Mai in Schwarzenau im Bezirk Zwettl um den Landesmeistertitel spielen. Auf das „Finale dahoam“ freut sich der Waldviertler Poly-Cup-Beauftragte Thomas Fraißl schon seit zwei Jahren: „Endlich dürfen wir unseren Cup wieder austragen!“ Der Landessieger wird NÖ von 23. bis 25. Mai beim Bundesfinale in Pinkafeld vertreten.