Revanche geglückt: Österreich besiegt Italien 5:0

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat die dritte Vorbereitungsphase auf die A-WM mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen! Einen Tag nach dem 1:2 gegen Italien in Bruneck (Südtirol) kam die Mannschaft von Teamchef Roger Bader am Sonntag in Innsbruck zu einem souveränen 5:0-Sieg. Nun folgt ein Vier-Nationen-Turnier, da warten mit Schweden am Donnerstag in Wien (19 Uhr), Finnland (Samstag/12 Uhr) und Tschechien (Sonntag/16 Uhr /Ostrava) große Kaliber.