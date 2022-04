Bundesforste bieten neue Mountainbike-Strecken

„Immer mehr Menschen entdecken das Fahrradfahren für sich - und die Corona-Pandemie hat diesem Trend noch einen zusätzlichen Schub verpasst. Seit Ausbruch der Pandemie sind wesentlich mehr Erholungssuchende im Wald unterwegs, insbesondere auch Mountainbiker. Um diesem Trend Rechnung zu tragen, entwickeln wir das MTB-Netz in unseren Wäldern laufend weiter“, so Bundesforste-Vorstand Rudolf Freidhager. Vom Single Trail über Downhill-Strecken bis hin zu Panoramarouten: Bei dem vielfältigen Streckenangebot auf Flächen der Republik Österreich kommen sowohl Mountainbike-Einsteiger, geübte Freizeitsportler als auch Profis auf ihre Kosten. Insgesamt umfasst das Streckennetz in den Wäldern und Almen im Eigentum der Republik Österreich rund 2.500 Kilometer. Der größte Teil befindet sich in Oberösterreich mit rund 750 MTB-Kilometern, gefolgt von Salzburg mit ca. 680 Kilometern, Niederösterreich mit etwa 380 Kilometern, Tirol mit ca. 350 Kilometern und der Steiermark mit rund 340 Kilometern.