Chaos: Wo kommen die vielen „neuen“ Toten her?

Und plötzlich waren es 3412 Corona-Todesfälle mehr: kommentarlos nachgemeldet am Dienstag nach einem Datenabgleich der Todesursachenstatistik der Statistik Austria und dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS). Damit stieg die Gesamtzahl der mit bzw. an Corona Verstorbenen am Dienstag auf 19.851. Nicht ohne dass untertags die verschiedensten Zahlen dazu herumgeisterten – etwa weil die Stellen unterschiedliche Monate verglichen hatten.