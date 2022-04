Österreich: 3412 Corona-Todesfälle „nachgemeldet“

Abgleich für einheitliche und qualitativ hochwertige Daten

Das Ministerium betonte, dass die betroffenen Fälle bereits im EMS vorhanden sind, nur die bisher im EMS nicht erfassten Todesdaten werden am Mittwoch in den EMS-Fallreport eingespielt. Dieser Abgleich erfolgt, damit die Daten einheitlich und in hoher Qualität vorliegen, hieß es in der Mitteilung.