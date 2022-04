Auf Heimgarten müssen viele jahrelang warten

Obmann Novak dreht mit uns stolz eine Runde, bei der das Klischee des spießbürgerlichen Kleingärtners so gar nicht bedient wird. Gartenzwerge sucht man auf der Anlage vergeblich, ebenso Zäune. Eine Parzelle geht quasi nahtlos in die nächste über. Die Gestaltung zeigt sich dabei äußerst vielfältig: Der eine baut sein Gemüse an, ein anderer legt breite Blumenbeete an, und der nächste kümmert sich eifrig um seinen makellosen Rasen.