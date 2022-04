Eishockey: NHL-Legende Guy Lafleur gestorben

Die Todesursache wurde von Lafleurs Familie am Freitag nicht bekanntgegeben, der Langzeit-Akteur der Montreal Canadiens war allerdings an Lungenkrebs erkrankt. Die fünf NHL-Titel gewann der Kanadier zwischen 1973 und 1979. 2017 war er in einer Liga-Auflistung der 100 wichtigsten NHL-Spieler aller Zeiten dabei.