Stars im Duell um Wildcards viermal im Heimvorteil

„Wir müssen diesen Vorteil einfach voll nutzen. Wir haben unser Schicksal immer noch in der eigenen Hand“, betonte Dallas-Trainer Rick Bowness. Sein Team nimmt in der Western Conference zwei Zähler hinter Nashville weiter den zweiten Wildcard-Platz ein. Konkurrent Vancouver trat ebenfalls auf der Stelle, die Canucks kassierten in Minnesota ein 3:6. Nashville hat noch ein Spiel mehr auszutragen als das Verfolgertrio. Der nächste Gegner von Dallas ist am Samstag Seattle.