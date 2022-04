Legende Mike Bossy an Lungenkrebs gestorben

Mit Mike Bossy ist einer der besten Spieler der NHL-Geschichte im Alter von 65 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Der Kanadier holte Anfang der 1980er-Jahre mit den New York Islanders viermal in Folge den Stanley Cup. In 752 Grunddurchgangsspielen erzielte der Flügelstürmer 573 Tore und verzeichnete 553 Assists. Nur er und Wayne Gretzky verzeichneten in neun Saisonen 50 oder mehr Treffer.