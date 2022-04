NHL: Florida Panthers feiern elften Sieg in Serie

Die Florida Panthers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL dank eines Dreierpacks von Aleksander Barkov den elften Sieg in Serie gefeiert. Der Finne traf beim 3:2 bei den New York Islanders am Dienstag nach 20 Sekunden in der Verlängerung zur Entscheidung für den Tabellenführer der Eastern Conference. Den Panthers fehlt ein Erfolg, um den Vereinsrekord für die längste Siegesserie einzustellen.