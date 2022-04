Blutspendeverbot für Homosexuelle könnte kippen

„Der Gesundheitsminister könnte noch heute und im Alleingang ein umfassendes Diskriminierungsverbot in der Blutspenderverordnung verankern. Das würde weniger Zeit brauchen als Rauchs Pressestatements mit erneuten Versprechen“, sagte etwa der LGBTIQ-Sprecher der SPÖ, Mario Lindner (Bild oben). „Wir erwarten uns schon, dass nun endlich was passiert. Es wäre so einfach, weil der grüne Gesundheitsminister kann das im Endeffekt im Alleingang machen, da muss man gar nicht so viel akkordieren“, meinte auch der NEOS-Abgeordnete Yannick Shetty am Freitag im Ö1-„Mittagsjournal“.