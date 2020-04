NEOS orten Diskriminierung von Homosexuellen

Die NEOS sehen darin eine Diskriminierung: „Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt, dieser Bedarf wird in der Grippesaison im Winter nur schwer gedeckt. Gerade in Zeiten, in denen zu wenig gespendet wird, ist diese Regelung also nicht nachvollziehbar,“ kritisiert der NEOS-Abgeordnete Yannick Shetty. Die Oppositionspartei startete daher einen erneuten Anlauf, die Blutspendeverordnung zu ändern.