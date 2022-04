Kiwi: der „haarige“ Freund des Menschen

Zwei mittelgroße Kiwis decken etwa den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin C (90 mg) . Und was weniger bekannt ist: Sie sind auch eine Einschlafhilfe. Eine Studie der Taipei Medical University zeigte, dass Erwachsene, die eine Stunde vor dem Schlafengehen zwei Kiwis verzehrt haben, 45% schneller eingeschlafen sind und 13% länger geschlafen haben als diejenigen, die keine Kiwi gegessen haben. Dies dürfte an dem darin enthaltenen Serotonin liegen.