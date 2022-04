Kassiererin zweigt über eine halbe Million Euro ab

2014 erstmals Geld überwiesen

Und deshalb, so die inzwischen pensionierte 60-jährige Mitarbeiterin der Gemeindekassa im Voralpengebiet, habe sie 2014 erstmals Geld auf das Konto ihres Sohnes überwiesen. Was kein Problem war. Die Überweisung wurde zwar prinzipiell gegengezeichnet, doch ob das Geld letztlich auf dem richtigen Konto landete, überprüfte niemand mehr. Die Frau achtete darauf, dass sie an den entscheidenden Tagen, etwa um den 15. jeden Monats, im Dienst war.