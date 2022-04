Überschall: Eurofighter-Piloten trainieren wieder

Wie die Lautstärke gering gehalten werden soll

Die konkreten Fluggebiete legt das Bundesheer gemeinsam mit der zivilen Flugsicherung fest. Um die Lautstärke möglichst gering zu halten, werden mehrere Maßnahmen getroffen. So fliegen die Eurofighter-Piloten in großen Höhen (12.500 Meter) und die Beschleunigungsphasen werden so kurz wie möglich gehalten. Darüber hinaus wird die Schallverteilung laufend dokumentiert, um eine mehrfache Beschallung gleicher Räume auf ein Minimum zu reduzieren.