Vorsicht bei Marathonlauf nach Omikron-Infektion

Wien verwandelt sich am Sonntag wieder in ein riesiges Sportfest. Der Marathon bringt seinen Zauber in die Stadt. Das Event wurde im Vorjahr allerdings vom tragischen Tod eines 40-Jährigen, der vor der Ziellinie zusammenbrach, überschattet. „Voraussetzung für alle Teilnehmenden auf jeder Distanz ist die Gesundheit“, rufen die Organisatoren zur Vorsicht auf.