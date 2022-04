Auf Mountainbiker warten jetzt neue Touren in NÖ

Bewegung an der frischen Luft ist in den Pandemie-Jahren zum Trend geworden. Das Land auf zwei Rädern und mit Muskelkraft zu erkunden, erfreut sich daher steigender Beliebtheit. In NÖ trägt man dem Rechnung: Das Netz an Mountainbike-Strecken wurde für den heurigen Saisonstart großzügig erweitert.