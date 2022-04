Weltrangliste: Straka macht großen Satz nach vorne

Sepp Straka hat sich nach dem geteilten dritten Rang im PGA-Turnier in Hilton Head in der Golf-Weltrangliste weiter verbessert. Der 28-jährige Austroamerikaner rückte um 14 Positionen an die 53. Stelle vor. Damit hat Österreichs erster Sieger auf der weltweit wichtigsten Turnierserie seit Jahresende 2021 schon 161 Plätze gutgemacht. Bernd Wiesberger kehrt ab Donnerstag nach vierwöchiger Wettkampfpause in Tarragona auf der World Tour (früher Europa-Tour) zurück.