Sepp Straka spielte in Hilton Head um Sieg mit

Golfer Sepp Straka hat beim Tour-Event in Hilton Head am Sonntag den nächsten PGA-Spitzenplatz verbucht. Auf seiner 68er-Runde auf dem Par-71-Kurs spielte er lange sogar um den Sieg mit. Am letzten Loch verhinderte aber ein Bogey ein noch besseres Abschneiden. Am späten Abend europäischer Zeit lag der 28-Jährige auf dem geteilten zweiten Platz.