PGA-Triumphator Straka: „Ich habe es gehasst!“

Lebenstraum erfüllt

Straka, der bei Olympia 2021 in Tokio nach Zwischenrang vier am Schlusstag eine Medaille verspielte, sicherte sich mit dem Erfolg in Florida die Teilnahme beim Masters in Augusta (7. - 10. April), der PGA Championship (19. - 22. Mai) und im Jänner nächsten Jahres beim exklusiven Tournament of Champions, bei dem auf Hawaii jeweils alle PGA-Saisonsieger am Start sind.