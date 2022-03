Golfer Sepp Straka: Pionierarbeit und Sternstunde

Es hört sich rührend an. Die Eltern trafen sich erstmals in einem Golf-Shop, als die Amerikanerin Mary dem Architekten Peter spezielle Handschuhe verkaufte. Golf wurde Junior Sepp Straka anscheinend in die Wiege gelegt. Dabei kickte er mit seinem um ein paar Minuten älteren Zwillingsbruder Sam am liebsten, spielte bis zu seinem elften Lebensjahr im Tor.