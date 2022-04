Im Derby siegten „echte Mistkerle“ aus Grünburg!

Vor rund vier Jahren, im Juni 2018, ging bei Achtligist Grünburg-Steinbach das sportliche Licht aus! Der Verein zog die Kampfmannschaft aus dem Spielbetrieb zurück! „Es war eine schwierige Zeit. Die besseren Spieler wechselten in höhere Ligen und mit auswärtigen Spielern hat es nicht funktioniert“, blickt Thomas Farthofer zurück. Und somit jener Mann, der mit Freunden dafür sorgte, dass in der Echte Mistkerle Arena (benannt nach einem Sponsor) seit Herbst 2021 wieder dem runden Leder nachgejagt wird! „Eine geile Geschichte. Wir haben alle Hebel in Gang gesetzt, um alte Grünburg-Spieler zurückzuholen und den Rest der damaligen Kampfmannschaft wieder zu motivieren!“ Im Nachwuchs stellt der Verein nur die U8, Stück für Stück will man aber weitere melden.