Betrunkene Vandalen wüten in der Nacht in Parndorf

Freilich habe sie die Polizei gerufen und Anzeige erstattet, zum wiederholten Male, sagt die besorgte Frau. „Seit die Corona-Regeln gelockert wurden und die Lokale wieder bis drei Uhr Früh offen haben, ist es wieder losgegangen.“ An jedem dieser drei Samstage hätten offensichtlich Betrunkene von einer gegenüberliegenden Baustelle Gegenstände entwendet und laut grölend über ihren Gartenzaun geworfen. „Nicht auszudenken, was da alles passieren kann!“, sagt die Dame, die sich nebst dem Lärm in den frühen Morgenstunden über Verunreinigungen aller erdenklichen Art beschwert. „Seit 2018 kämpfe ich gegen diese Missstände an. Auch meine Nachbarn beklagen sich. Aber leider nur bei mir, anstatt zur Polizei zu gehen“, so die Dame.