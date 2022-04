Schwere Verletzungen beim Wandern und Spazieren

Zwei Mal mussten am Ostermontag in der Obersteiermark Rettungshubschrauber ausrücken, weil sich Frauen beim Wandern bzw. Spazierengehen schwer verletzt hatten. In Mariazell musste eine 75-Jährige sogar per Feuerwehr-Drehleiter gerettet werden, weil sie eine steile Böschung hinabgestürzt war.