„Die meisten wollen nur schwarz arbeiten kommen“

Nicht mal jeder zweite Wiener in Lohnarbeit

„Ich bin ehrlich entsetzt, wie es um die Arbeitsmoral in diesem Land bestellt ist“, sagt Loinig. Zieht man die Erwerbstätigen heran (ca. 900.000) geht in unserer 1,9-Millionen-Stadt nicht mal jeder zweite Wiener einer bezahlten Lohnarbeit nach – die „Krone“ berichtete. Etwa ein Drittel der Bewohner sind Kinder/Jugendliche und Pensionisten. Auf lange Sicht stark gestiegen ist die Zahl der Arbeitslosen. Sie hat sich innerhalb von 20 Jahren verdoppelt. Wie lange trägt das dieses System noch?