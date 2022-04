Ist Nehammer mutig - oder ist er übermütig?

Nein, der Nehammer-Besuch bei Putin war nicht vernünftig - das meinten 71 Prozent in der „Frage des Tages“ via krone.at am Dienstag. Mehr als 40.000 Österreicher haben mitgestimmt. Das klare Ergebnis spiegelt ein Meinungsbild wider, das man auch gewinnt, wenn man sich mit Menschen unterhält.