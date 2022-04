Queen verpasst auch den Ostergottesdienst

Wegen gesundheitlicher Probleme wird Queen Elizabeth II. auch nicht am traditionellen Gottesdienst der Royal Family am Ostersonntag teilnehmen. Das berichteten unter anderem die Nachrichtenagentur PA und die Boulevardzeitung „Sun“ am Donnerstag. Das Ereignis ist ein fester Bestandteil im königlichen Kalender - ebenso wie der Gottesdienst Royal Maundy am Gründonnerstag.