William und Kate: Umzug, um die Queen zu schützen

„Befürchtungen“ wegen Prinz Andrew

Prinz Andrew bewohnt die Royal Lodge in Windsor Great Park in der Nähe des Schlosses, was auch einer der Gründe sein könnte, warum William nach Windsor ziehen will. Britische Zeitungen unken, Andrew würde seine Nähe zur Queen ausnützen und versuche gerade, mit ihrer Hilfe in die Öffentlichkeit zurückzukehren.