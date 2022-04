Teamchef-Frage: Hier spricht der ÖFB-Boss

Welche Informationen gab es eigentlich?

Peter hat erklärt, wie er an die Sache herangegangen ist, welche Kriterien er hatte, welche Parameter für ihn wichtig sind. Charakter, Erfahrung, Kompetenz, Sprache etc., nach diesen Punkten erstellte er sein Teamchef-Profil. Auf dieser Basis wurden im In- und Ausland Trainer kontaktiert, viele Gespräche geführt, ehe sich ein Kandidaten-Kreis herauskristallisierte.