Teamchef? Schöttel muss Kandidatenkreis „filtern“

Schöttel habe „auf Basis seiner fachlich-inhaltlichen Evaluierung und des Anforderungsprofils in den letzten beiden Wochen im In- und Ausland Gespräche mit Trainern, die diese Kriterien erfüllen, geführt“, teilte der Fußball-Nationalverband in einer Aussendung mit. Nun erfolge eine Eingrenzung der Kandidaten, „mit denen intensivierte Gespräche zu inhaltlichen und auch wirtschaftlichen Parametern geführt werden“, hieß es weiter.