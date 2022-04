Alaba nennt Aufgabe des neuen ÖFB-Teamchefs

Statistik spricht für Alaba und Co.

Am Dienstagabend (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) trifft der Österreicher mit Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf den FC Chelsea und verteidigt dabei einen 3:1-Vorsprung. Die Spanier könnten sich im 101. Spiel von Alaba in der „Königsklasse“ auch für das Out gegen die Engländer im CL-Semifinale des Vorjahres revanchieren. Sollte der Aufstieg gelingen, hätten die „Königlichen“ die Viertelfinal-Hürde zum zehnten Mal in Folge gemeistert. Auch die Statistik spricht dafür. Nach einem Hinspiel-Auswärtssieg im Europacup ist Real in 34 von 36 Fällen auch aufgestiegen.