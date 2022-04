Ukraine: Reste von Sarin in Siedlung entdeckt

„Keine Angst haben, sondern bereit sein“

Selenskyj sagte in dem am Samstag von dem US-Sender CNN veröffentlichtem Interviewausschnitt weiter auf Englisch, dass für Russland Menschenleben nichts wert seien. Es gelte nun aber auch mit Blick auf chemische Waffen, keine Angst zu haben, sondern stattdessen bereit zu sein: „Aber das ist keine Frage für die Ukraine, nicht nur für die Ukraine, sondern für die ganze Welt, denke ich.“ Das gesamte Interview sollte am Sonntag ausgestrahlt werden.